Turbulences dans un avion

Je me rappelle d'un petit attero à Perpignan où il y en a plus d'un qui ont dû mouiller leur petite culotte !!! En sortant de l'appareil et en saluant l'équipage, j'ai compris pourquoi les 2 pilotes avait au moins 50 piges.... Pas un truc de débutant ! Ah ça calme d'un coup hein ?!!!Je me rappelle d'un petit attero à Perpignan où il y en a plus d'un qui ont dû mouiller leur petite culotte !!! En sortant de l'appareil et en saluant l'équipage, j'ai compris pourquoi les 2 pilotes avait au moins 50 piges.... Pas un truc de débutant !

Contribution le : Aujourd'hui 08:51:52