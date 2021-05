Options du sujet Imprimer le sujet

PurLio Réouverture des terrasses en Belgique 1 #1

Images tournées à la mer du Nord. Comme vous pourrez le remarquer, c'est avec une liesse incroyable que les gens se bousculent pour avoir une place assise En Belgique, ce 8 mai a marqué la réouverture officielle des terrasses de restaurant et de café. Heureusement, comme d'habitude chez nous, on peut compter sur la météo !Images tournées à la mer du Nord. Comme vous pourrez le remarquer, c'est avec une liesse incroyable que les gens se bousculent pour avoir une place assise

