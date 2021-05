On a retrouvé le roi sorcier du Seigneur des Anneaux

Options du sujet Imprimer le sujet

Il vit désormais à Saint-Pétersbourg, en Russie...



Pour info, ce costume a été réalisé par Dmitriy Koshelev et pèse près de 20 kg.

Passionné par le personnage du roi sorcier d'Angmar du Seigneur des Anneaux, il ne conserve pas son armure que pour des événements de cosplay mais porte également son costume dans son supermarché local, aux cafés et même au cinéma...

Contribution le : Aujourd'hui 16:41:19