Options du sujet Imprimer le sujet

Mitri Une déclaration renversante 3 #1

J'aime glander ici Inscrit: 14/12/2006 19:51 Post(s): 9441 Karma: 725



@Yazguen Je te hais, le temps de poster le topic sur téléphone tu m'as djp



DJP Je te hais, le temps de poster le topic sur téléphone tu m'as djp

Contribution le : Aujourd'hui 17:04:10

Yazguen Re: Une déclaration renversante 0 #2

Maître GIF Inscrit: 18/02/2005 18:32 Post(s): 12571 Karma: 11188 Mitri



Ah oui, mince à 3min prêt.

Pour me faire pardonner, un +1 karma, en espérèrent qu'il puisse toucher ton cœur... Ah oui, mince à 3min prêt.Pour me faire pardonner, un +1 karma, en espérèrent qu'il puisse toucher ton cœur...

Contribution le : Aujourd'hui 17:31:35