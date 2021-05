⚠️ MISE A JOUR VLC ⚠️

Options du sujet Imprimer le sujet

Je viens vous avertir que VLC a fait du caca, si vous n'avez pas suivi l'affaire...

Il faut installer manuellement la dernière version et c'est important de le faire (correction de faille de sécurité et correction du bug d'installation des MAJ)

- Lancer VLC

- Télécharger la mise à jour

- Taper dans l'invite de commande (cmd) : start %USERPROFILE%\AppData\Local\Temp\vlc-3.0.14-win64.exe

Contribution le : Aujourd'hui 02:18:50