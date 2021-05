Options du sujet Imprimer le sujet

Olyer Billard level 100 1 #1

Je suis accro Inscrit: 22/05/2015 14:25 Post(s): 573 Karma: 722

Contribution le : Aujourd'hui 09:24:39

alfosynchro Re: Billard level 100 0 #2

J'aime glander ici Inscrit: 05/06/2011 12:08 Post(s): 8834 Karma: 3914 Le mec, il doit passer sa vie à ça, non ?

Ou alors, sa femme le trompe avec une fanfare...!?

Contribution le : Aujourd'hui 09:28:34

Avaruus Re: Billard level 100 0 #3

Pavé César Inscrit: 10/02/2018 18:13 Post(s): 9620 Karma: 8811 @alfosynchro

Il y a des chances qu'il soit professionnel dans le domaine, oui.



C'est toujours assez impressionnant ces capacités au billard. Moi je savais vaguement faire des rétros à l'époque, et quelques bandes.^^

Contribution le : Aujourd'hui 09:44:24

gazeleau Re: Billard level 100 0 #4

Je masterise ! Inscrit: 16/04/2018 09:02 Post(s): 3785 Karma: 3007 @alfosynchro une sorte de joueur pro ? oui, ça existe et pour être bien payé, il faut être bon. (d'où les sponsors qu'on voit au fond)

Contribution le : Aujourd'hui 09:54:34

trachsel Re: Billard level 100 0 #5

Je suis accro Inscrit: 23/08/2018 00:36 Post(s): 579 Karma: 311

@alfosynchro a écrit:

Ou alors, sa femme le trompe avec une fanfare...!?





AHAHA Citation :AHAHA

Contribution le : Aujourd'hui 10:14:49