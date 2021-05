Options du sujet Imprimer le sujet

Olyer Mme Patate a un rencard 0 #1

Olyer

Les gens ont trop de temps libre... Vraiment



Les gens ont trop de temps libre... Vraiment Les gens ont trop de temps libre... Vraiment

Aujourd'hui 09:27:08

Avaruus Re: Mme Patate a un rencard 1 #2

Pavé César Inscrit: 10/02/2018 18:13 Post(s): 9620 Karma: 8811 Olyer

Tu parles des gens qui font un maquillage à une patate et uploadent la vidéo, ou des gens qui regardent la vidéo et la partagent ? Tu parles des gens qui font un maquillage à une patate et uploadent la vidéo, ou des gens qui regardent la vidéo et la partagent ?

Aujourd'hui 09:28:00

Olyer Re: Mme Patate a un rencard 0 #3

Olyer

Ahahahah... Mince, tu as raison... Mais moi je fais ça pour vous...

Aujourd'hui 09:40:23

Edremedodom Re: Mme Patate a un rencard 0 #4

Je viens d'arriver Inscrit: 17/04 23:19:32 Post(s): 3 Bonjour,

Ce n'est pas une "mme" patate mais simplement une Tête de Patate.

La prochaine fois je tweet mme Schiappa

Aujourd'hui 09:40:28

trachsel Re: Mme Patate a un rencard 0 #5

Je suis accro Inscrit: 23/08/2018 00:36 Post(s): 579 Karma: 311

@Avaruus a écrit:

@Olyer

Tu parles des gens qui font un maquillage à une patate et uploadent la vidéo, ou des gens qui regardent la vidéo et la partagent ?





Pire ceux qui commentent en dessous.



Ceux-là mêmes sont les pires. Citation :Pire ceux qui commentent en dessous.Ceux-là mêmes sont les pires.

Aujourd'hui 10:18:38