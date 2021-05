Affrontements Israëlo-palestiniens

Je suis accro Inscrit: 22/05/2015 14:25 Post(s): 574 Karma: 725





Le Hamas a lancé lundi soir une salve de roquettes en direction d'Israël en guise de « solidarité » avec les plus de 700 Palestiniens blessés dans des heurts avec la police israélienne sur l'esplanade des Mosquées. En représailles, l'aviation israélienne a pulvérisé mardi soir un édifice de 12 étages où des ténors du Hamas avaient leur bureau et, dans la nuit, un autre édifice de 9 étages comportant les locaux d'une télévision locale, des logements et des commerces.



Face aux violences, le Conseil de sécurité de l'ONU tient aujourd'hui une nouvelle réunion à huis clos en urgence.



Plus d'info



Tirs de roquettes sur Israël depuis la bande de Gaza:







Le "Dôme de Fer" israëlien en action:









