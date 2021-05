Je m'installe Inscrit: 03/06/2013 14:16 Post(s): 481 Karma: 1062



Mötley Reeves & the Crüellas - "Ten Seconds to Run"





Bill McClintock a décidé de mélanger le morceau "Ten Seconds to Love" de Mötley Crüe avec un classique de la Motown, "Nowhere to Run" de Martha and the Vandellas. Il y a également inclus un extrait du solo de guitare de Randy Rhoads issu du titre "I Don’t Know" d’Ozzy Osbourne.

Contribution le : Aujourd'hui 13:43:34