Video Projecteur

Bonjour Mesdames,



Je voudrais acheter un VP (Videoprojecteur) et souhaiterai avoir le retour de ceux qui peuvent s'y connaitre.



Voici celui que je vise

https://www.optoma.fr/product-details/HD28B



A moins 20 pour cent chez darty boulanger et fnac.



Bref curieux de vos retours/conseils



Je suis une brele, on veut virer notre tv, on a un mur blanc et grosso modo 2 m 5 de recul on veut le poser sur une table devant nous.



