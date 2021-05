Ecrasé par sa voiture + Une dépanneuse 2CV

Webhamster Inscrit: 03/07/2002 23:58 Post(s): 70322 Karma: 32733

Il a oublié de mettre le frein à main





Man Gets Squashed Against Garage Door After Forgetting to Put Truck in Park Mode - 1196335



Une dépanneuse d'une puissance de 2CV





Two Horses Rescue a Truck By Pulling It Out Of Snow - 1192713

Contribution le : Aujourd'hui 16:23:09