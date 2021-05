Options du sujet Imprimer le sujet

Koreus Une voiture sous une remorque 1 #1

Webhamster Inscrit: 03/07/2002 23:58 Post(s): 70322 Karma: 32733 Une voiture se retrouve sous une remorque après un évitement à Charlotte en Caroline du Nord





Car Semi Crushed After Swerving Underneath Tractor-Trailer || ViralHog

Contribution le : Aujourd'hui 16:29:33