Effondrement d'un balcon à Malibu en Californie

15 personnes se trouvaient dessus. Quelques blessés





Several Injured as Crowded Balcony Collapses at Malibu Property

Contribution le : Aujourd'hui 16:34:07