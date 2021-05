Notif Koreus pour Windows

Je suis accro Inscrit: 23/06/2020 17:11 Post(s): 919 Karma: 424



Suffit de télécharger, d'ouvrir l'archive (avec WinRAR de préférence) et de lancer Install.bat







Requierements :

ou





Lien de téléchargement :

Le code : github

Fichier log : %USERPROFILE%\Koreus-Notif\login.txt

Citation : username

password

Temps de rafraichissement ← Integer value

Min. avertissement Upvote ← Integer value

Min. avertissement Diffvote ← Integer value

Min. avertissement Downvote ← Integer value



Min. avertissement Upvote = A partir de combien de upvotes vous voulez être averti !

Min. avertissement Diffvote = A partir de combien de différence entre upvotes et downvotes vous voulez être averti ! Lorsqu'un de vos commentaires tend à diviser les koreusiens...



