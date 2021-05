Options du sujet Imprimer le sujet

THSSS Ma patate préférée de l'année 3 #1

Je m'installe Inscrit: 23/09/2018 18:37 Post(s): 260 Karma: 284 Vous navigateur est trop vieux



Elle attaque,

Elle reçoit,

Elle pleure.

Contribution le : Aujourd'hui 19:33:43

mahad Re: Ma patate préférée de l'année 0 #2

Je masterise ! Inscrit: 09/12/2005 12:38 Post(s): 2625 Karma: 1996 Je m'attendais à voir une pomme de terre du coup je suis dèçu

Contribution le : Aujourd'hui 19:54:53