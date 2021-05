Options du sujet Imprimer le sujet

SEB93 Marty Jr. n'a pas atteint les 88 milles/h à temps. (Aie!) 2 #1

Je suis accro Inscrit: 01/09/2008 18:32 Post(s): 564 Karma: 694 Un pauvre gamins se prend une barrière à pleine vitesse en vélo électrique.





Kid crashes into garden gate on electric bike (ORIGINAL)

Contribution le : Aujourd'hui 08:06:18