[Nostalgie] Code Quantum - Les talents de Scott Bakula

Petite séquence nostalgie pour les trentenaires et plus !

Je ne me rappelais pas que Scott Bakula alias Sam Beckett était aussi bon chanteur et musicien :



Imagine by Scott Bakula



Scott Bakula - Somewhere in the Night



Quantum Leap - Great balls of Fire by Scott bakula



Quantum leap- memphis melody ending



VOLARE QUANTUM LEAP

