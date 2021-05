Index des forums Koreus.com Le Bar Fournisseur d'électricité Bas Précédent Suivant S'enregistrer pour contribuer

Je poste trop Inscrit: 26/03/2005 16:39 Post(s): 13682 Karma: 642 , je suis a la recherche d'un nouveau fournisseur d'électricité. Nous étions chez Direct Energie a l'époque pour un tarif minoré de 10% par rapport au tarif d'EDF, mais suite à on peut dire une arnaque de leur part, on ne veut pas rester chez eux. Eux ou un autre, c'est peut être la même, mais pas question de resigner un contrat avec Direct Energie.



Au final je n'ai pas épluché mes factures elec car un T2 ou j'étais solo (EDF) n'est pas comparable avec un T4 a deux (Direct Energie), donc je ne sais pas vraiment si lissé sur une année, le tarif est reste moins cher.



Chez quel fournisseur d'électricité êtes vous ? Mes critères sont le tarif forcément, mais je vois aussi que des fournisseurs spécialisés en "énergie verte" sortent du lot, je voulais avoir un avis d'un des spécialistes en tout du site



Wasab_II Re: Fournisseur d'électricité

Je suis accro Inscrit: 30/12/2016 15:01 Post(s): 509 Karma: 1075 Je sais que j'ai check aussi les fournisseurs, et avec l'aide de QueChoisir je suis parti chez MintEnergie qui est moins chère au kwh et plus "vert".

A toi de voir si c'est aussi le cas !

