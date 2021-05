Options du sujet Imprimer le sujet

ale37mar Parodie des Bee Gees 1 #1

Je m'installe Inscrit: 21/11/2011 10:24 Post(s): 378 Karma: 306 La vidéo est ancienne, mais je ne l'ai pas trouvée





Bee Gees - Stayin' Alive parody. Sound recording in studio

Contribution le : Aujourd'hui 08:37:06

Turbigo Re: Parodie des Bee Gees 0 #2

Je suis accro Inscrit: 16/01/2009 09:06 Post(s): 1348 Karma: 908 On dirait Francis Cabrel au milieu !

Contribution le : Aujourd'hui 08:54:33