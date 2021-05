Index des forums Koreus.com Le Bar Enfin du biocarburant - hydrogène écologiquement neutre ? Bas Précédent Suivant S'enregistrer pour contribuer

https://theconversation.com/production-renouvelable-dhydrogene-par-les-microalgues-revolution-ou-utopie-160203



A l'heure où les moteurs à énergie fossile ont vocation à disparaitre de par la fin des réserves pétrole/gaz/charbon, et d'autre part par les différentes législations qui orientent depuis peu les marchés vers les solutions électriques et autres alternatives zéro-émissions ; et qu'aucune solution actuellement en vue ne promet un rendement global, tant écologique qu'énergétique, meilleur que les moteurs à essence traditionnels, je trouvais que ce serait sympa de suivre ça de plus près pour se tenir informés. D'où ce lancement d'un fil de discussion consacré. Un article de The Conversion fait le point sur les avancées en matière de production d'hydrogène par des algues.Il faut rappeler que ce qu'on appelle actuellement les biocarburants ne sont en fait que des agrocarburants étant donné qu'ils demandent plus d'énergie à produire que l'extraction/transformation du pétrole, monopolisent des terres agricoles au moment où la production alimentaire va commencer à faire défaut (changements climatiques/augmentation de la population...) et génèrent encore trop de pollution.La production d'hydrogène - comme rappelé en préambule de l'article - n'est toujours pas rentable soit au niveau énergétique, soit au niveau émission de gaz à effet de serre.L'utilisation de la photosynthèse est pour tout cela le procédé le plus prometteur, d'autant que la physique a démontré que le processus fait usage de phénomènes quantiques rendant l'action de la chlorophylle plus rentable qu'aucune réaction connue de la chimie moderne pour la photogénèse, et de loin.A l'heure où les moteurs à énergie fossile ont vocation à disparaitre de par la fin des réserves pétrole/gaz/charbon, et d'autre part par les différentes législations qui orientent depuis peu les marchés vers les solutions électriques et autres alternatives zéro-émissions ; et qu'aucune solution actuellement en vue ne promet un rendement global, tant écologique qu'énergétique, meilleur que les moteurs à essence traditionnels, je trouvais que ce serait sympa de suivre ça de plus près pour se tenir informés. D'où ce lancement d'un fil de discussion consacré.

