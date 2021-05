Options du sujet Imprimer le sujet

mahad Il vit dans un poumon d'acier 3 #1

Je masterise ! Inscrit: 09/12/2005 12:38 Post(s): 2627 Karma: 2003



Il s'appelle Paul et il a attrapé la polio quand il était petit. Depuis il passe chaque jour dans un poumon d'acier qui le maintient en vie.

Contribution le : Aujourd'hui 09:38:04

poiuytreza525 Re: Il vit dans un poumon d'acier 0 #2

Je masterise ! Inscrit: 18/01/2013 09:01 Post(s): 3021 Karma: 842 Ça c'est un héros ! Je ne plaisante pas, c'est le gars le plus fort que j'ai jamais vu !

Contribution le : Aujourd'hui 09:59:03

FMJ65 Re: Il vit dans un poumon d'acier 0 #3

Je poste trop Inscrit: 27/09/2014 10:47 Post(s): 11923 Karma: 3655 Dire qu'on se plaint de peccadilles toute la journée ... Quelle leçon de courage ! Ca relativise beaucoup de choses ...

Contribution le : Aujourd'hui 10:04:10

defds Re: Il vit dans un poumon d'acier 0 #5

Je suis accro Inscrit: 17/07/2018 23:27 Post(s): 1554 Karma: 1137



Ca doit le rendre fou! Dire qu'au XXIe siècle des parents militent pour que leurs enfantes ne soient pas vaccinésCa doit le rendre fou!

Contribution le : Aujourd'hui 10:27:20