Un portail lui met une bonne fessée

Kollossal Inscrit: 08/01/2005 13:41 Post(s): 12556 Karma: 6130 Je ne jette pas la pierre au portail : comment résister à la tentation quand on te tend les fesses ainsi ?







Tags : Portail barrière chantier vent tempête bourrasque fessée cul chine

Contribution le : Aujourd'hui 11:00:13

Je poste trop Inscrit: 27/09/2014 10:47 Post(s): 11924 Karma: 3655 Il en a perdu sa pompe !

J'adore la compassion de l'ouvrier qui vient fermer le portail ....

Contribution le : Aujourd'hui 11:29:07