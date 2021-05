Options du sujet Imprimer le sujet

Olyer Jeu de confiance avec un pont 1 #1

Je suis accro Inscrit: 22/05/2015 14:25 Post(s): 593 Karma: 751

Truck Barely Fits on Narrow Bridge || ViralHog

Contribution le : Aujourd'hui 12:27:23

poiuytreza525 Re: Jeu de confiance avec un pont 0 #2

Je masterise ! Inscrit: 18/01/2013 09:01 Post(s): 3026 Karma: 844 Pourquoi il y a pas la fin de la vidéo ? Le téléphone a pris l'eau ?

Contribution le : Aujourd'hui 12:29:45

FMJ65 Re: Jeu de confiance avec un pont 0 #3

Je poste trop Inscrit: 27/09/2014 10:47 Post(s): 11928 Karma: 3655 Je me disais que si ça tombait à la flotte au milieu : y a un sacré bout pour revenir à la nage ... Surtout vu la température de l'eau.

Contribution le : Aujourd'hui 12:50:38