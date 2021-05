Jouer à la bataille navale avec des pelleteuses

Je m'installe Inscrit: 08/08/2004 12:45 Post(s): 371

@FMJ65 pour la pelleteuse qui tourne en rond, le plus probable c'est une personne inerte qui est couché sur la manette de rotation de la tourelle...



Édit: dans les commentaires de la vidéo :



Military group was testing out their tank busters on some old excavators that got flooded. They set them spinning to better simulate a moving target.

Contribution le : Aujourd'hui 13:07:46