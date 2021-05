Des "tweets" à la télé il y a 32 ans

Je suis accro Inscrit: 05/05/2014 15:47 Post(s): 602 Karma: 623





Nous sommes en avril 1989, dans une émission télé française "L’assiette anglaise". Outre le fait que Bertrand Renard, un des présentateurs de "Les chiffres et les lettres" de l'époque, s'amuse à donner toutes les dates de naissance des personnages historiques et personnalités, les téléspectateur(trice)s réagissaient en direct par Minitel... C'était il y a 32 ans et nous avions déjà les prémices des tweets !

Comme quoi, la télé d'aujourd'hui n'est pas si moderne.





Bertrand Renard connait toutes les dates de naissances | Archive INA



