Options du sujet Imprimer le sujet

Kilroy1 Voleur de téléphone 4 #1

Je poste trop Inscrit: 09/10/2011 11:09 Post(s): 15227 Karma: 12441

Monkey Makes Off With Mobile Phone || ViralHog



Afficher le spoil J'aime pas trop les vidéos de zoo mais celle-ci est plutôt jouissive : l'un vol l'autre tiens les cheveux de la victime pour que son collègue puisse barrer tranquilou ! Monkey Makes Off With Mobile Phone || ViralHog

Contribution le : Aujourd'hui 17:12:55

poiuytreza525 Re: Voleur de téléphone 1 #2

Je masterise ! Inscrit: 18/01/2013 09:01 Post(s): 3037 Karma: 844



Afficher le spoil blyat ! блять !

Contribution le : Aujourd'hui 17:19:34

Variel Re: Voleur de téléphone 1 #3

Je poste trop Inscrit: 08/01/2009 15:53 Post(s): 13949 Karma: 4990 poiuytreza525 Ce que j'aime bien dans les vidéos russes, c'est que jamais on n'a de *biiiip* pour cacher les grossièretés.

Comme si on n'en avait jamais. Ce que j'aime bien dans les vidéos russes, c'est que jamais on n'a de ** pour cacher les grossièretés.Comme si on n'en avait jamais.

Contribution le : Aujourd'hui 17:25:57

FMJ65 Re: Voleur de téléphone 0 #4

Je poste trop Inscrit: 27/09/2014 10:47 Post(s): 11930 Karma: 3655 Va le récupérer maintenant .......

Contribution le : Aujourd'hui 18:06:52