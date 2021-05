Options du sujet Imprimer le sujet

THSSS Une femme incapable de maîtriser son chien 1 #1

Je m'installe Inscrit: 23/09/2018 18:37 Post(s): 310 Karma: 383 Question : Mais a qui est cette basquet????



FMJ65 Re: Une femme incapable de maîtriser son chien 0 #2

Je poste trop Inscrit: 27/09/2014 10:47 Post(s): 11933 Karma: 3655 En tout cas y en a une qui maîtrise bien le sien !!

gazeleau Re: Une femme incapable de maîtriser son chien 0 #3

Je masterise ! Inscrit: 16/04/2018 09:02 Post(s): 3811 Karma: 3020 Bon alors vous voyez bien qu'être gros n'a rien à voir avec l'incapacité de tenir sur ses guiboles ! (pour ceusses qui se reconnaitrons depuis l'autre post) Etre con par contre ...

