Options du sujet Imprimer le sujet

THSSS Exceller en skate 2 #1

Je m'installe Inscrit: 23/09/2018 18:37 Post(s): 325 Karma: 391

Contribution le : Aujourd'hui 10:42:37

FMJ65 Re: Exceller en skate 0 #2

Je poste trop Inscrit: 27/09/2014 10:47 Post(s): 11942 Karma: 3655 Je crois que l'expression "il maîtrise" n'est pas totalement galvaudée dans le cas présent. La vache !

Contribution le : Aujourd'hui 11:21:26