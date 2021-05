Pour tous les écolos en voiture électrique

Je poste trop Inscrit: 08/01/2009 15:53 Post(s): 13954 Karma: 4990

La voiture électrique ne fait que déplacer le problème — vers la Chine, le Congo, le Chili ou whatnot — sans le réduire.

Même la pile à combustible n'est pas franchement écolo, vu qu'il faut produire l'hydrogène, le distribuer et le stocker.



Cerise bio sur le gâteau écolo : quand on roulera tous en Zoé ou en Tesla, n'importe, on devra s'éclairer à la bougie car on ne produira pas assez de courant pour pouvoir simultanément s'éclairer et recharger les voitures… Surtout si on ferme les centrales nucléaires.

