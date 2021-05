Un véritable petit dragon

Options du sujet Imprimer le sujet

THSSS

Je m'installe Inscrit: 23/09/2018 18:37 Post(s): 381 Karma: 447 Mon nouvel animal préféré : La zonure

Kratos2077

Je m'installe Inscrit: 13/01 00:13:01 Post(s): 138 Karma: 83 C’est mignon quand c’est tout petit, mais dès que ça grandit, et qu’à ça commence à cracher du feu... je te dis pas le problème

