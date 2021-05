Je m'installe Inscrit: 23/09/2018 18:37 Post(s): 391 Karma: 478

Euh chef ? Je crois que j'ai me*dé là :S

Oui oui, il est parti pas là !



Euh chef ? oui c'est encore moi :S

Ben je comprends pas non plus !

Vous pourriez venir m'aider svp? Il me poursuit là...

Contribution le : Aujourd'hui 13:39:59