[FAIL] Bouteille de bière + Mécanique + Glissade

Webhamster Inscrit: 03/07/2002 23:58 Post(s): 70356 Karma: 32776

Ouvrir une bouteille de bière Fail





Guy Drops and Smashes Beer Bottle While Trying to Open it - 1197490



Mécanique sous une voiture





Man Gets Run Over By Vehicle While Working Underneath It - 1196545



Glissade Fail





Guy Slips on Wooden Deck and Slams his Head Hard on the Floor - 1196501

Contribution le : Aujourd'hui 07:54:38