Message poignant d'une mère en deuil.

Désolé de relayer une vidéo d'un journal de presse.



Mais je trouve le témoignage de cette mère qui à perdu sa fille, très fort et met en lumière un certain problème que l'on a aujourd'hui: les parents démissionnaires.



Pour remettre dans le contexte je vous copie la description de la vidéo.



Marjorie, une adolescente de 17 ans a été tuée à coups de couteau vendredi à Ivry-sur-Seine (Val-de-Marne) sur fond de rivalités sur les réseaux sociaux.

Peu de temps après le drame, l'auteur présumé, âgé de 15 ans, a été interpellé chez sa mère, à Massy (Essonne).

Le meurtre a eu lieu vendredi en fin d'après-midi sur l'esplanade centrale de la cité Pierre-et-Marie-Curie, un quartier de grandes tours et barres d'immeubles.

Selon les premiers éléments, l'homicide est lié à une rivalité née sur les réseaux sociaux.





Le bouleversant témoignage de la maman de Marjorie, 17 ans, tuée à Ivry-sur-Seine

