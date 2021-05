Webhamster Inscrit: 03/07/2002 23:58 Post(s): 70362 Karma: 32783









A father picking up his kids from school using a kayak on flooded Common St. in Lake Charles, Louisiana. Emmener ses enfants à l'école en kayak après des inondations à Lake Charles en LouisianeA father picking up his kids from school using a kayak on flooded Common St. in Lake Charles, Louisiana. https://t.co/zb4RkBRx4S

Contribution le : Aujourd'hui 07:47:04