Une faciale sur Scarlett Johansson

Ce n'est pas ce que vous pensez



En effet, alors que l'actrice était en train de remercier ses fans pour ce prix, elle a été interrompue par son époux, Colin JOST, qui lui a renversé une substance gluante de couleur vert fluo sur le visage. Une mauvaise blague qui avait tout l'air d'un sketch et qui se veut en réalité inspirée par une autre cérémonie, celle des Kid's Choice Awards, diffusée sur Nickelodeon. Pendant celle-ci, les invités ont pour habitude, de se faire recouvrir de ce liquide vert appelé "slime" lorsqu'ils viennent récupérer leur prix.

-JoJo- Re: Une faciale sur Scarlett Johansson 0 #3

Une mauvaise blague qui avait tout l'air d'un sketch et qui se veut en réalité inspirée par une autre cérémonie, celle des Kid's Choice Awards, diffusée sur Nickelodeon.





Ça n'a pas l'air, c'est un sketch. C'est assez évident... Aucune mauvaise blague nul part. Citation :Ça n'a pas l'air, c'est un sketch. C'est assez évident... Aucune mauvaise blague nul part.

Yazguen Re: Une faciale sur Scarlett Johansson 0 #4

ça fait beaucoup !!! Oui mauvais sketch et mauvais choix de titre !ça fait beaucoup !!!

