Skwatek La roue de l'infortune + Masque "Bouche en cul de poule" 3 #1

Je poste trop Inscrit: 26/11/2005 17:41 Post(s): 44137 Karma: 20733 Une voiture fait des tonneaux en roulant sur une roue qui se balade librement sur une autoroute.





Wheel of Misfortune!





Dans un restaurant, une femme porte un masque qui donne l'illusion qu'elle a constamment sa bouche en "cul de poule".





Girl Wearing a Funny Facemask Ordering At a Restaurant

Contribution le : Aujourd'hui 09:32:04