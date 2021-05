Options du sujet Imprimer le sujet

Skwatek Un enfant sur le tapis à bagages d'un aéroport

Je poste trop Inscrit: 26/11/2005 17:41 Post(s): 44138 Karma: 20738 Un petit garçon de 9 ans fait une balade sur le tapis à bagages de l’aéroport international St-Paul à Minneapolis, dans le Minnesota.





Boy takes wild ride on baggage conveyor belt at MSP Airport | FOX 9 KMSP

Contribution le : Aujourd'hui 10:52:02

LeFreund Re: Un enfant sur le tapis à bagages d'un aéroport

Je masterise ! Inscrit: 26/10/2012 20:10 Post(s): 4555 Karma: 12087





Bien flippant quand la machine l'avale... je me demande ce qui se passe ensuite (pour une valise normale qui n'arrive pas à ramper en dehors!) Voila ce qui arrive quand on ferme trop longtemps les parcs d'attractionsBien flippant quand la machine l'avale... je me demande ce qui se passe ensuite (pour une valise normale qui n'arrive pas à ramper en dehors!)

Contribution le : Aujourd'hui 11:06:27

Yazguen Re: Un enfant sur le tapis à bagages d'un aéroport

Yazguen:

Quand tu pars en vacances, un enfant est un bagage comme un autre.

Je ne comprends pas tout ce foin pour rien !

Je ne comprends pas tout ce foin pour rien !

Contribution le : Aujourd'hui 11:40:05