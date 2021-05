Options du sujet Imprimer le sujet

Source: 20min.ch



Vidéo en allemand sur le même sujet :



Projekt Teleoperation von Swissmoves Voici un projet intéressent, il s'agit de pouvoir intervenir à distance sur un véhicule autonome afin de pouvoir combler les problèmes (en cas d'obstacles sur la route, etc.) :Vidéo en allemand sur le même sujet :Projekt Teleoperation von Swissmoves

Contribution le : Aujourd'hui 15:15:26