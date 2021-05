Options du sujet Imprimer le sujet

-Flo- Rester au soleil avec une casquette lorsqu'on est chauve 5 #1

Kollossal Inscrit: 08/01/2005 13:41 Post(s): 12563 Karma: 6148











Tags : bronzer bronzage coup de soleil Rester au soleil avec une casquette comme celle ci-dessous, ce n'est pas une bonne idée lorsqu'on est chauve...

Contribution le : Aujourd'hui 00:22:07