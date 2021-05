Options du sujet Imprimer le sujet

Filmer le décollage d'une fusée depuis un avion

Filmer le décollage de la fusée Atlas V depuis un avion

Plane Passenger Records Rocket Launch From a Different Perspective || ViralHog





Plane Passenger Records Rocket Launch From a Different Perspective || ViralHog



Turbigo Re: Filmer le décollage d'une fusée depuis un avion

Magnifique !

Mais je trouve surprenant qu'un avion aie pu voler si près lors d'un lancement.

J'imaginais un espace aérien interdit sur une zone plus grande...



Yazguen Re: Filmer le décollage d'une fusée depuis un avion

Krogoth



Les 50km que tu avances, m'ont semblé grand.

Du coup j'ai voulu vérifier, car comme ça j'aurais dis 20km.



Après de longues heures de recherche et d'investigation j'arrive à 35/40km, ce qui est déjà beaucoup





