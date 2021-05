Options du sujet Imprimer le sujet

Erchen Transport d'une pale d'éolienne de 70m

Inscrit: 10/01/2017

Transport de pales d'éolienne



Je sais que ce n'est pas la vidéo la plus impressionnante du transport d'une pale d'éolienne car il n'y a pas de prise de vu de zigzag en ville ou dans des lacets de montagne mais je trouve la taille du convoi impressionnante.

Contribution le : Aujourd'hui 19:32:27

alfosynchro Re: Transport d'une pale d'éolienne de 70m

Inscrit: 05/06/2011 @Erchen

Tu n'as pas à te justifier.



Je n'avais jamais vu de pale d'éolienne avec des dents de scie...

Contribution le : Aujourd'hui 19:48:15

Erchen Re: Transport d'une pale d'éolienne de 70m

Je m'installe Inscrit: 10/01/2017 19:38 Post(s): 388 Karma: 221 Pour les pales d'éoliennes, oui. Pour le reste, je défendrais plutôt la position inverse.



Sinon, la bordure dentelé doit avoir un rapport avec le bruit / efficacité de la pale, mais je ne suis pas spécialiste. Il y avait eu des articles de journaux en mode "les fabricants d'éolienne copient les ailes des hiboux pour réduire le bruit des éoliennes" il y a quelques années.

Contribution le : Aujourd'hui 19:48:20