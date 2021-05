Options du sujet Imprimer le sujet

LeFreund Quand tu ne respecte pas les distances de sécurité #1

Quand tu ne respecte probablement pas la distance de sécurité lors du décollage d'une fusée Soyouz :

Contribution le : Aujourd'hui 09:11:01

FMJ65 Re: Quand tu ne respecte pas les distances de sécurité #2

C'est un dingue car il semble que les gaz éjectés sont hyper nocifs. Il avait peut-être un masque à gaz ?....

Contribution le : Aujourd'hui 09:19:10

gazeleau Re: Quand tu ne respecte pas les distances de sécurité #3

@FMJ65 Si tu penses à l'hydrazine, non! Korolev était totalement contre. Soyouz utilise essenciellement kérozène/oxygène additionné de peroxyde d'hydrogène. Une fois consumé, ça reste nocif, mais autant qu'un échappement de poid-lourd.

Contribution le : Aujourd'hui 09:36:06