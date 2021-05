Faire faire un salut militaire à des enfants à la fin d'une chorale

Je poste trop Inscrit: 07/09/2004 22:27 Post(s): 13613 Karma: 3455



@lvishd a écrit:

La fille le regarde du coin de l'œil au moment où le mec tend le bras, elle n'a pas vu la suite du geste car elle a détourné le regard.



Je partage ton avis. D'autant plus qu'avec le stress et l'émotion de passer à télé, on peut trouver beaucoup d'explications.



ça nous fait rire parce qu'on sait que c'est une maladresse involontaire. Mais c'est une enfant et je n'aimerais pas qu'elle se fasse persécuter par les véritables nazis de twitter qui prônent la "cancel culture". Serait-il possible de ne pas donner plus de vues à cette vidéo et de la faire disparaitre ? Citation :Je partage ton avis. D'autant plus qu'avec le stress et l'émotion de passer à télé, on peut trouver beaucoup d'explications.ça nous fait rire parce qu'on sait que c'est une maladresse involontaire. Mais c'est une enfant et je n'aimerais pas qu'elle se fasse persécuter par les véritables nazis de twitter qui prônent la "cancel culture". Serait-il possible de ne pas donner plus de vues à cette vidéo et de la faire disparaitre ?

