Options du sujet Imprimer le sujet

ale37mar Even 120 hp!! 2 #1

Je m'installe Inscrit: 21/11/2011 10:24 Post(s): 381 Karma: 311

1933 Voli sperimentali aeroplano Stipa Caproni

Contribution le : Aujourd'hui 16:08:10

Variel Re: Even 120 hp!! 0 #2

Je poste trop Inscrit: 08/01/2009 15:53 Post(s): 13993 Karma: 5016 La silhouette de barrique avec les minuscules roulettes semble ridicule…

Contribution le : Aujourd'hui 16:56:33

AshySlashy Re: Even 120 hp!! 0 #3

J'aime glander ici Inscrit: 05/04/2007 11:48 Post(s): 7389 Karma: 786





D'autres images et le contexte :

https://www.laboiteverte.fr/stipa-caproni-avion-tonneau-precurseur-du-moteur-reaction/ Le Mig15 à l'italienne !D'autres images et le contexte :

Contribution le : Aujourd'hui 16:56:36

CrazyCow Re: Even 120 hp!! 0 #5

Kodak Inscrit: 29/07/2008 00:26 Post(s): 15413 Karma: 20695



(par contre je ne comprends pas le titre) C'était pas un avion furtif en tout cas

Contribution le : Aujourd'hui 17:10:32