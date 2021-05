Options du sujet Imprimer le sujet

Je poste trop Inscrit: 26/11/2005 17:41 Post(s): 44149 Karma: 20770 Aux commandes d'un avion Cessna 172M, un élève pilote se crashe dans un hangar durant un atterrissage à l'aéroport de Buttonville, en Ontario. Il a été gravement blessé.





