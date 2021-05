Options du sujet Imprimer le sujet

Jinroh Re: La trotinette du futur! 0 #2

Spécial K Inscrit: 03/12/2017 18:49 Post(s): 4740 Karma: 7170 @vojack nan mais t es pas intégré..c est de ta faute aussi. Tu participes pas. T es dans le canap, tu rales on te propose un verre tu refuses.

Contribution le : Aujourd'hui 21:22:57

Staffie Re: La trotinette du futur! 0 #3

Je suis accro Inscrit: 05/07/2017 18:29 Post(s): 1387 Karma: 1474 Rien de neuf malheureusement. C'est ce qui se passe avec n'importe quelle lipo quand elle est foireuse. Suffit de voir le nombre de vidéos déjà passé sur Koreus avec un téléphone portable ou une cigarette électronique qui s'enflamme.

Contribution le : Aujourd'hui 21:39:07