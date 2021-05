Le regard caméra au cinéma

Je masterise ! Inscrit: 26/11/2007 22:04 Post(s): 4360 Karma: 309

Bonsoir tout le monde !



Avec la réouverture des cinémas (ma passion), je me replonge dans pas mal de films et j'ai eu envie de faire honneur à cette merveilleuse technique cinématographique qu'est le regard caméra ; lorsqu'un acteur ou une actrice franchit ce qu'on appelle le "quatrième mur" pour offrir des scènes inoubliables. Ce procédé permet tout aussi bien de créer un gag que de donner une place importante à l'émotion dans une scène, d'une situation, de rendre compte de l'état d'esprit d'un personnage ou encore d'impliquer le spectateur, par exemple en le culpabilisant ou en lui rappelant que ce qu'il regarde est une fiction.



Par la même occasion, je rends hommage dans cette vidéo à Anna Karina, grande actrice de la nouvelle vague qui est partie il y a environ un an et demi et qui nous a régalé de nombreux regards caméra exquis. Je pense que celui de Vivre sa vie est l'un de ses plus bouleversants.



Pour accompagner ce montage vidéo, j'ai choisi la musique de Philip Glass "Prophecies" issue du film Koyaanisqatsi qui, certains le savent peut-être, regorge de ce type de regards et est l'un de mes films préférés (bien que quasiment inconnu).



Il n'y a pas de blabla, juste de la musique et des images. En espérant que ça pourra plaire à certains, sinon tant pis !





Les plus beaux regards à la caméra du cinéma - The fourth wall

