Webhamster





ISMO | I Didn't Know Sh*t Le mot anglais Shit est plus complexe qu'il n'y paraitISMO | I Didn't Know Sh*t

J'aime glander ici Inscrit: 05/06/2011 12:08 Post(s): 8857 Karma: 3926 Ça doit être bien marrant pour ceux qui maîtrisent bien l'anglais ! Je le sais parce qu'il a réussi à me faire sourire.

