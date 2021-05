Options du sujet Imprimer le sujet

Koreus Récolte de perle + Un chien fait l'hélicoptère 1 #1

Webhamster Inscrit: 03/07/2002 23:58 Post(s): 70416 Karma: 32799 Récolte de perle dans un coquillage





Person Harvests Pearl From Mollusk - 1197046



Un chien fait l'hélicoptère avec sa queue





Excited Doggy Turns Tail Into Helicopter || ViralHog

Contribution le : Aujourd'hui 08:48:11

alfosynchro Re: Récolte de perle + Un chien fait l'hélicoptère 0 #2

J'aime glander ici Inscrit: 05/06/2011 12:08 Post(s): 8857 Karma: 3926 1/ Si ça avait été douloureux pour l'huitre, j'aurais décidé de ne plus acheter de bijoux à perles !

Contribution le : Aujourd'hui 08:51:40