La sculpture gigantesque d'un dragon

FMJ65



https://www.boredpanda.com/carved-wooden-giant-lion-sculpture/?utm_source=google&utm_medium=organic&utm_campaign=organic







Le tour de force, c'est qu'il s'agit d'une sculpture en un seul morceau, faite à partir d'un seul séquoia géant. A priori le projet initié par l'architecte chinois Dengding Rui Yao a été réalisé au Myanmar puis transporté en Chine en 2015. 5 mètres de haut (jai un doute ...) pour 14.5m de long. 20 sculpteurs durant 3 ans ..... Ca calme !

Contribution le : Aujourd'hui 11:15:23

Kratos2077 Re: La sculpture gigantesque d'un dragon

Je m'installe Inscrit: 13/01 00:13:01 Post(s): 155 Karma: 117 Tout ça pour mettre juste à l'entrée du restaurant familial... tsss

Contribution le : Aujourd'hui 11:45:11